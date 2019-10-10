"Нова Пошта" назвала тарифи на авіадоставку

Компанія "Нова Пошта" оприлюднила тарифи на авіадоставку між західними і східними містами України, які почали діяти з 8 жовтня 2019 року.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Згідно з прейскурантом, вартість послуги варіюється від 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за відправлення вагою до 30 кг.

Для посилок з меншою вагою використовуються проміжні тарифи: 75 грн – до 1 кг, 110 грн – до 2 кг, 200 грн – до 5 кг, 355 грн – до 10 кг, 665 грн – до 20 кг.

Послуга авіадоставки діє для відправки зі Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобича, Мостиської, Новояворівська, Самбора, Стрия, Червонограда в Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Полтаву, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон і в зворотному напрямку.

Посилка доставляється між містами на наступний день до 18:00. Для цього вона повинна бути оформлена у відділенні Львова, Дніпра або Запоріжжя до 18:00, а в інших містах - до 15:00. При виборі звичайної доставки посилка доставляється на день довше.

"Нова Пошта" запустила авіадоставку між містами України в тестовому режимі в серпні 2019 року.

На замовлення поштового оператора Ан-26 авіакомпанії "Елерон" виконав кілька рейсів між Києвом і Львовом, а потім приступив до польотів за маршрутом Львів-Дніпро.

Рейси виконуються в нічний час 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю. До Львова і Дніпра з інших міст посилки підвозяться наземним транспортом.

Економічна правда