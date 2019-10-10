"Нова Пошта" спростувала інформацію про ціни на авіадоставку

Компанія "Нова Пошта" прибрала інформацію про тарифи на авіадоставку посилок зі свого офіційного сайту.

Про це повідомили в прес-службі "Нової Пошти" Економічній правді.

Згідно з інформацією, яка була на сайті НП, з 8 жовтня почали діяти тарифи на авіадоставку між західними і східними містами України.

"Відбулась технічна помилка і наразі цю інформацію прибрано з нашого сайту", - повідомили ЕП в "Новій Пошті".

В прес-службі компанії додали, що інформація, яка була видалена з сайту, не відповідає дійсності.

Нагадуємо:

Раніше Економічна правда з посиланням на розділ "Тарифи на авіадоставку" на офіційному сайті "Нової Пошти" повідомляла, що з 8 жовтня почали діяти тарифи на авіадоставку між західними і східними містами України.

Вартість послуги варіюється від 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за відправлення вагою до 30 кг.

Послуга авіадоставки діє для відправки зі Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобича, Мостиської, Новояворівська, Самбора, Стрия, Червонограда в Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Полтаву, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Суми, Харків, Херсон і в зворотному напрямку.

Посилка доставляється між містами на наступний день до 18:00. Для цього вона повинна бути оформлена у відділенні Львова, Дніпра або Запоріжжя до 18:00, а в інших містах - до 15:00. При виборі звичайної доставки посилка доставляється на день довше.

"Нова Пошта" запустила авіадоставку між містами України в тестовому режимі в серпні 2019 року.

На замовлення поштового оператора Ан-26 авіакомпанії "Елерон" виконав кілька рейсів між Києвом і Львовом, а потім приступив до польотів за маршрутом Львів-Дніпро.

Рейси виконуються в нічний час 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю. До Львова і Дніпра з інших міст посилки підвозяться наземним транспортом.

Економічна правда