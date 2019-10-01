"Укроборонпром" підписав контракт з аудитором

Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та гендиректор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Зазначається, що компанія "Baker Tilly Ukraine" стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності "Укроборонпрому" на електронній платформі Prozorro.

"Аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України - перший крок його подальшої та незворотної трансформації, аби оцінити реальний фінансовий стан компанії.

А також – до покращення іміджу України на міжнародній арені, адже найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в рамках міжнародних корпоративних стандартів", – заявив гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

До 1 листопада концерн та "Baker Tilly Ukraine" складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим консолідованим аудитом "Укроборонпрому" за всю історію його існування.

Нагадаємо:

У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.

Економічна правда