Нацбанк продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у запровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що таке рішення у Нацбанку ухвалили на прохання Державної казначейської служби.
Включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року - виключно рахунок за стандартом IBAN.
Нагадаємо:
З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.
На розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.
Економічна правда
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