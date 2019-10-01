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Нацбанк продовжив перехідний період у запровадженні IBAN

Вівторок, 1 жовтня 2019, 18:14

Нацбанк продовжив до 12 січня 2020 року перехідний період у запровадженні міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що таке рішення у Нацбанку ухвалили на прохання Державної казначейської служби.

Включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року - виключно рахунок за стандартом IBAN.

Нагадаємо:

З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

На розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.

Економічна правда

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