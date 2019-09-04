У НБУ розповіли, скільки банків повністю перейшли на використання IBAN

На розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

"Наразі клієнти 29 банків України під час переказу використовують виключно IBAN, що підтверджується статистикою проведених платежів через систему електронних платежів НБУ", - заявили в Нацбанку.

Зазначається. що наразі банки можуть здійснювати розрахунки як за старими реквізитами, так і за новими, та не мають права відмовити клієнту у переказі коштів, якщо він надасть будь-які з цих реквізитів банківського рахунку.

З 1 листопада всі розрахунки в Україні будуть проводитися виключно за номерами банківських рахунків у форматі IBAN.

Нагадаємо:

З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.