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У НБУ розповіли, скільки банків повністю перейшли на використання IBAN

Середа, 4 вересня 2019, 18:04

На розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

"Наразі клієнти 29 банків України під час переказу використовують виключно IBAN, що підтверджується статистикою проведених платежів через систему електронних платежів НБУ", - заявили в Нацбанку.

Зазначається. що наразі банки можуть здійснювати розрахунки як за старими реквізитами, так і за новими, та не мають права відмовити клієнту у переказі коштів, якщо він надасть будь-які з цих реквізитів банківського рахунку.

З 1 листопада всі розрахунки в Україні будуть проводитися виключно за номерами банківських рахунків у форматі IBAN.

Нагадаємо:

З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

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Нацбанк банки

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