"ArcelorMittal Кривий Ріг" планує направити на дивіденди майже 11 мільярдів

Підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір направити на виплату дивідендів 10,8 мільярдів гривень або 2,81 гривень на одну просту іменну акцію.

Про це свідчить порядок денний загальних зборів акціонерів, призначених на 10 жовтня.

Виплату дивідендів планують здійснити через депозитарну систему України.

Нагадаємо:

Служба безпеки 3 вересня знову прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

Співробітники Служби безпеки 5 вересня повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.

20 липня СБУ провела обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Безпосередньо перед цим президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

В.о. глави СБУ Іван Баканов 22 липня звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.

Після цього топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" в кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.

Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі.

В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

Економічна правда