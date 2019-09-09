Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро і долара
Понеділок, 9 вересня 2019, 17:33
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,95 - 24,97 гривні;
Євро - 27,58 - 27,60 гривні.
Нагадаємо:
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.
Економічна правда
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