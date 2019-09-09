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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро і долара

Понеділок, 9 вересня 2019, 17:33
 

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,95 - 24,97 гривні;

Євро - 27,58 - 27,60 гривні.

Нагадаємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.

Економічна правда

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