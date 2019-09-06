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"Нафтогаз" оголосив конкурс на купівлю газу за кошти ЄБРР

П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:27

"Нафтогаз" планує використати 120 мільйонів євро кредиту від ЄБРР на придбання газу у четвертому кварталі 2019 року.

Про це йдеться у оголошенні про закупівлі, яке компанія опублікувала 6 вересня.

Метою цієї купівлі газу у "Нафтогазі" називають "покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу".

"Початок процедур закупівлі за договорами очікується у 4 кварталі 2019 року. Початок попереднього відбору за договорами очікується наприкінці 3 кварталу 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становлять 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

На початку серпня повідомлялось, що іноземні компанії закачали до підземних газових сховищ України та зберігають в режимі митного складу 1,4 мільярда кубометрів газу.

Економічна правда

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