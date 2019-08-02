Іноземні компанії закачали до підземних сховищ України 1,4 мільярда кубометрів свого газу

Іноземні компанії закачали до підземних газових сховищ України та зберігають в режимі митного складу 1,4 мільярда кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Наразі маємо контракти з 31 іноземною компанією на зберігання газу в українських ПСГ, вони закачали до наших сховищ та зберігають в режимі митного складу вже 1,4 млрд кубометрів газу - ця цифра суттєво перевищує наші попередні очікування", - написав він.

За його словами, всього в ПСГ України зараз знаходиться більше 4 млрд кубометрів газу, який належить компаніям, що не входять до Групи Нафтогаз.

"Ми уважно вивчаємо всі проблеми, які виникають у наших партнерів і робимо все можливе для максимального завантаження сховищ.

Впевнений, коли запрацює послуга "транспортування на короткі відстані" (short-haul services) – використання українських ПСГ для міжнародних компаній стане ще привабливішим", - додав Коболєв.

Як повідомляється на сайті "Нафтогазу", Україна у липні збільшила запаси газу в підземних сховищах на 2,3 млрд кубометрів - до 15,9 млрд кубометрів.

Наразі в ПСГ знаходиться на 3 млрд кубометрів більше газу, ніж минулого року.

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу.

Економічна правда