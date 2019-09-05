Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
5 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,34 - 25,36 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,34 - 25,36 гривні;
Євро - 27,98 - 27,99 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,10 - 25,34 гривні. Євро купують по 27,56 гривні, продають по 27,97 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,18 - 25,25 гривні, євро - 27,88 - 27,75 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 5 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.
4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,27 - 25,28 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua