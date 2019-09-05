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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Четвер, 5 вересня 2019, 17:26
 

5 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,16 - 25,19 гривні;

Євро - 27,88 - 27,91 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 5 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.

5 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,34 - 25,36 гривні за долар.

Економічна правда

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