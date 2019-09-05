Гривня повернулася до зростання
Четвер, 5 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 5 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,83 гривні (на 4 вересня - 27,67 гривні).
Нагадуємо:
4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,27 - 25,28 гривні за долар.
Економічна правда
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