Нова монета номіналом 5 гривень може з'явитися восени - Смолій

Випуск нових монет номіналом 5 гривень може статися вже восени поточного року.

Про це журналістам повідомив глава Національного банку України Яків Смолій у четвер, 5 вересня.

"Зараз я не готовий сказати, коли буде випуск (монет - ред.) 5 грн. Але думаю, це очікується восени", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг у 2019 році і поступово замінять купюри.

Випустити в обіг монети номіналом 10 грн заплановано на 2020 рік.

НБУ із 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.