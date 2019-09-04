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Гривня на закритті міжбанку ослабла

Середа, 4 вересня 2019, 17:54
 

4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,27 - 25,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,27 - 25,28 гривні;

Євро - 27,83 - 27,84 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 вересня на рівні 25,30 гривні за долар.

4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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