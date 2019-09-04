Гривня на закритті міжбанку ослабла
Середа, 4 вересня 2019, 17:54
4 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,27 - 25,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,27 - 25,28 гривні;
Євро - 27,83 - 27,84 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 вересня на рівні 25,30 гривні за долар.
4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua