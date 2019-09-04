Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,24 - 25,26 гривні;
Євро - 27,75 - 27,77 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,10 - 25,31 гривні. Євро купують по 27,43 гривні, продають по 27,88 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,15 - 25,22 гривні, євро - 27,58 - 27,70 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 вересня на рівні 25,30 гривні за долар.
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Економічна правда
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