Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

4 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,24 - 25,26 гривні;

Євро - 27,75 - 27,77 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,10 - 25,31 гривні. Євро купують по 27,43 гривні, продають по 27,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,15 - 25,22 гривні, євро - 27,58 - 27,70 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 вересня на рівні 25,30 гривні за долар.

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Економічна правда