Офіційний курс: долар дорожчає, євро дешевшає
Середа, 4 вересня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 4 вересня на рівні 25,30 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,67 гривні (на 3 вересня - 27,71 гривні).
Нагадуємо:
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Економічна правда
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