Дату тристоронніх переговорів по транзиту газу оберуть найближчим часом - Міненерго РФ

Росія, Україна і Єврокомісія найближчим часом узгодять дату проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу через газотранспортну систему України в ЄС.

Про це 3 версня заявив журналістам голова Міненерго РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після повернення з відрядження з Владивостока ми з нашими колегами зв’яжемося і погодимо час проведення такої зустрічі.

Ми попередньо до цього домовлялися, що така зустріч буде в вересні. Ми зараз повинні конкретно домовитися про дату, щоб вона задовольняла всі три сторони", - сказав він.

Нагадаємо:

У серпні голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Тоді він заявив, що Росія поки не назвала своїх представників на переговорах.

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.