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Гривня на закритті міжбанку зміцніла

Вівторок, 3 вересня 2019, 17:26
 

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,24 - 25,26 гривні;

Євро - 27,63 - 27,64 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.

Економічна правда

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