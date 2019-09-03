Гривня на закритті міжбанку зміцніла
Вівторок, 3 вересня 2019, 17:26
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,24 - 25,26 гривні;
Євро - 27,63 - 27,64 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.
Економічна правда
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