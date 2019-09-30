Standard&Poor's оновило прогноз курсу гривні

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings повідомило, яким може бути курс гривні до 2022 року.

Про це пише Finclub.

На кінець 2019 року експерти агентства очікують курс 27 гривень за долар, йдеться в рішенні S&P підвищити рейтинг України до "В".

На кінець 2020 року S&P очікує 27,5 гривні за долар, 2021 - 28 гривні за долар, а 2022 - 28,5 гривні за долар.

Ще в квітні агентство вважало, що на Україну чекає девальвація.

Експерти агентства спрогнозували, що ослаблення гривні до кінця 2019 року становитиме 28,6 гривні за долар, вже до кінця 2020 року національна валюта України подешевшає до 29,5 гривні за долар, до 2021 - до 30 гривні за долар, до 2022 - до 30,5 гривні за долар.

Але ряд факторів - від рекордного врожаю до припливу коштів нерезидентів в ОВДП - привели до зміцнення гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 30 вересня на рівні 24,08 гривні за долар.

27 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,10 - 24,13 гривні за долар.