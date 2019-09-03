Рада звільнила Милованова з посади члена Ради НБУ
Верховна Рада звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку з його призначенням у Кабінет міністрів.
За таке рішення проголосували 320 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 3 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо:
Верховна Рада 29 серпня сформувала Кабінет міністрів. Милованов став міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Раніше новопризначений міністр повідомив, що Міністерство економрозвитку і торгівлі та Мінагрополітики об'єднаються в єдине відомство для прискорення реалізації ключових реформ в країні.
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