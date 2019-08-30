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Нові прем'єр-міністр та уряд: реакція соцмереж

П'ятниця, 30 серпня 2019, 11:30

Що пишуть політики та бізнесмени про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Представник України в Міжнародному валютному фонді та один із екс-кандидатів на посаду прем'єр-міністра Владислав Рашкован назвав новопризначеного главу уряду Олексія Гончарука "світлою, професійною та чесною людиною".

Аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса назвав склад нового уряду "найкращим в історії".

Керівник газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов нагадав екс-депутату від Радикальної партії Віктору Галасюку про дебати з новопризначеним міністром економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Колишній прем'єр Володимир Гройсман гідно передав владу своєму наступнику.

Президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Ліссітса наголосив на важливості продовження позитивних змін, які вже відбулися.

Стратег фінансової компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еш оцінює призначення Гончарука прем'єром в цілому позитивно.

Головний негатив щодо персоналій нового уряду стосувався міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда

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Гончарук уряд Кабмін

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