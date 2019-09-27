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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 27 вересня

П'ятниця, 27 вересня 2019, 11:34

27 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,06 - 24,08 гривні;

Євро - 26,27 - 26,29 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,96 - 24,20 гривні. Євро купують по 26,07 гривні, продають по 26,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,14 - 24,17 гривні, євро - 26,27 - 26,41 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 27 вересня на рівні 24,18 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,15 - 24,19 гривні за долар.

26 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,09 - 24,12 гривні за долар.

Економічна правда

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