Котирування гривні на міжбанку досягли піку і почали знижуватися
Середа, 25 вересня 2019, 17:45
25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 - 24,20 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,17 - 24,20 гривні;
Євро - 26,55 - 26,58 гривні.
Нагадуємо:
25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,20 - 24,23 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 24,20 гривні за долар.
Економічна правда
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