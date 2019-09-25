Котирування гривні на міжбанку досягли піку і почали знижуватися

25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 - 24,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,17 - 24,20 гривні;

Євро - 26,55 - 26,58 гривні.

Котирування гривні до долара

Нагадуємо:

25 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,20 - 24,23 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 24,20 гривні за долар.

Економічна правда