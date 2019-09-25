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Кабмін оголосить конкурс на нового керівника Укравтодору

Середа, 25 вересня 2019, 14:40

Кабінет міністрів найближчим часом оголосить конкурс на посаду керівника Укравтодору у зв'язку зі звільненням попереднього очільника відомства Славоміра Новака.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Найближчим часом буде оголошено конкурс на цю посаду. До оголошення та проведення конкурсу буде призначено виконуючого обов’язки керівника Укравтодору, який забезпечить безперервність відновлення українських доріг та підготовку до зимового періоду", - написав він.

Нагадаємо:

24 вересня керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав заяву про відставку у зв'язку із завершенням 3-річної каденції.

25 вересня Кабмін звільнив Новака.

Економічна правда

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Кабмін Укравтодор

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