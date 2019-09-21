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Офіційний курс: гривня рекордно зміцнилася

Субота, 21 вересня 2019, 10:29
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 23 вересня на рівні 24,43 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 гривні (на 20 вересня - 27,24 гривні).

Нагадаємо:

20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,43 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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