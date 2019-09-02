МХП Косюка планує експортувати курятину до Японії

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" планує поставляти на японський ринок м'ясо курятини, поступово нарощуючи обсяги до тисячі тонн щомісяця.

Ця стало можливим після узгодження ветеринарних сертифікатів між компетентними органами України та Японії, розповіли в компанії.

"Зараз ми активно вивчаємо всі вимоги майбутніх партнерів-імпортерів на японський ринок, щоб врахувати їх, перш ніж здійснити перші поставки", - повідомили в компанії.

Також у холдингу зазначили, що японський ринок "специфічний і вимогливий".

"Тут культура споживання м'яса птиці суттєво відрізняється від європейської або близькосхідної. В Японії найбільше цінується так зване червоне м'ясо птиці - продукти з ніжки", - розповіли в МХП.

І додали, що холдинг зацікавлений працювати на японському ринку, так як він "дуже перспективний як з точки зору маржинальності, так і обсягів споживання на душу населення". Крім того, Японія - один з найбільших імпортерів м'яса птиці в світі, нагадали в МХП.

У компанії також нагадали, що в минулому році поставили на японський ринок 570 тис. тонн м`яса птиці.

У цьому році компанія відправить мінімальну тестову партію - 1-2 контейнера, щоб підтвердити відповідність вимогам щодо якості та фасування м'яса.

"Надалі плануємо поступово нарощувати експорт. За 8-10 місяців МХП збільшить обсяги поставок м'яса птиці в Японію до 500 тонн на місяць, поступово нарощуючи ці обсяги до тисячі тонн щомісяця", - розповіли про плани в компанії.

Нагадаємо:

У лютому МХП купив найбільшу птахофабрику в Словенії.

У планах агрохолдингу - завершити до 2022 року будівництво другої черги Вінницької птахофабрики потужністю 260 тисяч тонн.

Також МХП продовжує активно шукати можливості для злиття і поглинань компаній, які займаються виробництвом або переробкою м'яса птахів у ЄС, на Близькому Сході і в Північній Африці.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський", "ФуаГра" та інші.

Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.

Економічна правда