МХП завершить другу чергу Вінницькій птахофабрики до 2022 року

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" планує завершити будівництво другої черги Вінницької птахофабрики потужністю 260 тисяч тонн до 2022 року.

Про це із посиланням на звіт компанії, оприлюднений на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з розширеною версією річного звіту, МХП запустив першу лінію другої черги птахокомплексу в 2018 році, потужність лінії — 30 тис. тонн. Розширення виробництво дозволить МХП збільшити виробництво курятини на 36% — до 840 тис. тонн із 618 тис. тонн.

Згідно зі звітом, МХП також продовжує активно шукати можливості для злиття і поглинання компаній, які займаються виробництвом або переробкою м'яса птахів у ЄС, на Близькому Сході і в Північній Африці.

За даними звіту, компанія з 2018 року будує другий і найбільший біогазовий комплекс потужністю 24 МВт на Вінницькій птахофабриці. Комплекс вийде на повну потужність через два роки. Запуск першої черги потужністю 12 МВт заплановано на середину 2019 року.

МХП також має намір у середньостроковій перспективі збільшити земельний банк до 500 тис. га (до кінця 2018 року — 370 тис. га), щоб "ще більше знизити залежність від сторонніх постачальників інгредієнтів для кормів і забезпечити додаткові доходи в стабільній валюті від продажу зерна на експорт".

Згідно зі звітом, капінвестиції МХП у 2018 році становили 232 млн дол, в основному у зв'язку з запуском виробничих майданчиків другої черги Вінницької птахофабрики. Планований обсяг капітальних інвестицій на 2018-2022 роки — 420 млн дол.

Як повідомлялося в лютому, МХП купив найбільшу птахофабрику в Словенії.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.

Засновник і мажоритарний акціонер МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.