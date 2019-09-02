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Поліція не повинна втручатись у діяльність бізнесу - прем’єр

Понеділок, 2 вересня 2019, 14:34

Економічний підрозділ у Національній поліції ліквідується, і відтепер поліція не має втручатися в діяльність бізнесу.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на першому засіданні нового уряду.

"Сьогодні отримали від Міністерства внутрішніх справ проєкт, відповідно до якого ліквідується економічний підрозділ в Національній поліції. Тобто поліція більше не має втручатися в діяльність бізнесу", - пояснив Гончарук.

За його словами, це було задекларовано в програмі президента, і це "перший крок, який робить новий уряд".

Прем’єр додав, що найближчим часом парламент має підтримати проєкт закону про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями злочинів у економічній сфері. "І чекаємо симетричних дій від Служби безпеки України", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

Наприкінці липня-2019 президент підписав указ щодо протидії рейдерству.

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Економічна правда

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