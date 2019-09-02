Поліція не повинна втручатись у діяльність бізнесу - прем’єр
Економічний підрозділ у Національній поліції ліквідується, і відтепер поліція не має втручатися в діяльність бізнесу.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на першому засіданні нового уряду.
"Сьогодні отримали від Міністерства внутрішніх справ проєкт, відповідно до якого ліквідується економічний підрозділ в Національній поліції. Тобто поліція більше не має втручатися в діяльність бізнесу", - пояснив Гончарук.
За його словами, це було задекларовано в програмі президента, і це "перший крок, який робить новий уряд".
Прем’єр додав, що найближчим часом парламент має підтримати проєкт закону про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями злочинів у економічній сфері. "І чекаємо симетричних дій від Служби безпеки України", - додав Гончарук.
Нагадаємо:
Наприкінці липня-2019 президент підписав указ щодо протидії рейдерству.
А 29 серпня аналітична система YouControl запровадила повноцінний безкоштовний моніторинг компаній та ФОП.
Читайте також: Яке враження справив президент Зеленський на бізнес.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua