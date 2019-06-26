Яке враження справив президент Зеленський на бізнес

"Здається, з дрескодом я не вгадав", - зауважив В'ячеслав Климов стоячи без краватки на сцені, де сидів президент України у вишуканому костюмі.

Володимир Зеленський порадив голові Спілки українських підприємців не перейматися і миттю зняв власну краватку перед аудиторією з семисот бізнесменів.

Коли президент привітав мене на сцені, я запитав, чи варто мені також зняти краватку. Він жартівливо відповів: "У вас зелена краватка. Можна в ній".

Зелений – це колір успішної виборчої кампанії, яка місяць тому принесла новому президенту впевнену перемогу з підтримкою в 73%.

У перший місяць свого перебування на посаді президент Зеленський уже показує, що в Україні все буде по-іншому.

На зустрічі з міжнародними інвесторами та українськими бізнесменами президент пообіцяв, що за його керівництва українська влада не буде перешкоджати бізнесу.

Президент оголосив, що боротиметься з бюрократією і негайно скасував 161 архаїчний указ, що стосується регулювання бізнесу.

Один з них, наприклад, забороняв виготовляти шкільну форму з використанням тканин іноземного виробництва.

За його словами, Служба безпеки України (СБУ) зосередиться на державній безпеці, замість того, щоб створювати перешкоди підприємцям та вимагати хабарі, у яких СБУ не раз звинувачували в минулому.

Зеленський пообіцяв, що Україна опиниться у першій десятці за індексом легкості ведення бізнесу Doing Business Світового банку в найближчі п'ять років.

У 2019 році Україна посіла 71 місце зі 190-та країн.

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Президент висловив намір продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, запевнивши інвесторів, що дефолту не буде.

Зеленський додав, що держава забезпечуватиме інфраструктуру, яка дозволить бізнесу процвітати і зосередиться на інвестиціях в освіту та технології.

Він заявив, що його команда викорінить корупцію в судах, починаючи з запуску Вищого антикорупційного суду і впровадження необхідної судової реформи.

Багато хто досі не знає, чого очікувати від Зеленського, оскільки він є новачком у політиці. Але на зустрічі з бізнес-спільнотою він виглядав відкритим, привітним та кмітливим.

Колишній шоумен знає, як розмовляти з аудиторією, висловлюючи ті думки, які слухачі хочуть почути.

Попереду в Зеленського багато роботи. За різними оцінками близько сорока відсотків економіки України перебуває у тіні.

Вивівши цю частину у правове поле, буде нескладно наповнити казну мільярдами доларів податкових надходжень.

Протягом тригодинної зустрічі Зеленський відповідав на питання і дізнався про виклики, з якими стикається бізнес.

Багато хто скаржився на широкомасштабну контрабанду товарів, звинувачуючи митні органи у бездіяльності та небажанні вести війну з контрабандистами, які позбавляють уряд великих грошових надходжень.

Протягом багатьох років Американська торговельна палата виступає за те, щоб зробити Україну сприятливою для ведення бізнесу.

Найнеобхідніші передумови для цього включають багато таких передбачуваних факторів як: верховенство права; макроекономічне зростання; чесну, передбачувану та прозору податкову політику; забезпечення прав власності, зокрема прав інтелектуальної власності; земельну реформу; інвестиції в інфраструктуру; реформування сектору державних підприємств та приватизацію.

Три не менш важливі передумови – зменшення відтоку талантів за кордон, збільшення витрат на охорону здоров'я та повна лібералізація енергетичного ринку.

Поки що Зеленський, здається, підтримує наш порядок денний.

Посеред зустрічі глава Адміністрації президента передав Володимиру Зеленському записку.

Коли Зеленський прочитав її, на обличчі президента з'явилась усмішка: Конституційний суд України щойно постановив, що дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня, як того хотів він і його команда.

Згідно з опитуваннями, партія "Слуга народу" набирає близько п'ятдесяти відсотків. Ця партія може сформувати значну частину нового парламенту та уряду.

Президент і його команда, ймовірно, отримають хороші шанси на імплементацію необхідних реформ.

Більшість бізнес-лідерів, з якими я розмовляв після зустрічі, були оптимістично налаштовані щодо того, що почули.

Однак ні в кого нема ілюзій, що робота буде простою. Найважче починається зараз, адже Володимир Зеленський повинен виконати зроблені обіцянки.

Переклад з англійської – за посиланням.