Мінрегіон зобов'яже готелі сортувати сміття

Мінрегіон розробив та затвердив зміни до державних будівельних норм, якими з 1 жовтня зобов'яже готелі сортувати сміття.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

За його словами, норми уже опубліковані та почнуть діяти з 1 жовтня цього року.

"У нових змінах у ДБН введені обов’язкові вимоги щодо влаштування сучасних систем роздільного сортування сміття при проектуванні нових або реконструкції існуючих будівель готелів.

Ця корисна ініціатива сприятиме зменшенню шкідливого впливу на середовище та навчатиме культурі поводження із відходами. Ми маємо відходити від радянських практик збирання сміття і назавжди залишати в минулому такі речі, як сміттєпроводи", - заявив заступник міністра.

Згідно зі змінами у ДБН, у житлових і громадських приміщеннях готелів необхідно передбачати системи роздільного сортування сміття, а також системи очищення від сміття і пилоприбирання.

Вміст пилу у повітрі житлових приміщень готелів повинен бути не більше ніж 0,15 мг/кв. м. Раніше у готелях заввишки 2 поверхи і вище обов’язково влаштовувалися сміттєпроводи.

Економічна правда