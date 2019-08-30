Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,14 - 25,16 гривні;

Євро - 27,76 - 27,78 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,05 - 25,27 гривні. Євро купують по 27,56 гривні, продають по 28,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,13 - 25,19 гривні, євро - 27,72 - 27,82 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 30 серпня на рівні 25,23 гривні за долар.

29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.

29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.

Економічна правда