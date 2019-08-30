Гривня на закритті міжбанку зміцніла
П'ятниця, 30 серпня 2019, 17:14
30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,13 - 25,16 гривні;
Євро - 27,76 - 27,79 гривні.
Нагадуємо:
30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 30 серпня на рівні 25,23 гривні за долар.
Економічна правда
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