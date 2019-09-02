Дубілет розповів про "перші перемоги" в боротьбі з рейдерством

У бізнесменів з'явилася можливість оперативно дізнаватися про зміни в реєстрах і подавати скаргу в Антирейдерську комісію онлайн.

Про це написав міністр Кабінету міністрів і радник глави СБУ Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня", - написав він.

За словами чиновника, часто рейдерство виражається в тому, що у компанії раптом змінилися власники або директори в той час, як реальні власники про це нічого не знають.

"В Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни в своїй компанії з запізненням до тижня (за цей час компанію можуть "віджати" ще більше - забрати активи, перепродати і т.д.), то тепер затримка буде до одного дня", - пояснив Дубілет.

Радник глави СБУ додав, що відтепер інформування про зміну даних працює для всіх компаній, а не тільки тих, хто підписався.

"OpenDataBot тепер розсилає СМС-ки щодо усіх, по кому відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там були реальні контакти), а ПриватБанк - по всім своїм клієнтам", - йдеться в повідомленні.

Ще одним нововведенням стала можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov.

"Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло пройти 2 тижні", - написав Дубілет.

Детальніше про Дубілета й інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

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Економічна правда