Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
19 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,67 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,58 - 24,60 гривні;
Євро - 27,18 - 27,20 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,52 - 24,78 гривні. Євро купують по 26,99 гривні, продають по 27,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,62 - 24,63 гривні, євро - 27,09 - 27,18 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.
18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.
Економічна правда
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