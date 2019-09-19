Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

19 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,67 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,58 - 24,60 гривні;

Євро - 27,18 - 27,20 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,52 - 24,78 гривні. Євро купують по 26,99 гривні, продають по 27,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,62 - 24,63 гривні, євро - 27,09 - 27,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.

Економічна правда