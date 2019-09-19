Уряд оприлюднив план створення незалежного оператора ГТС

Кабінет міністрів опублікував постанову з планом відділення від "Нафтогазу" незалежного оператора української газотранспортної системи.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Кабмін визначив модель відділення ГТС від "Нафтогазу" як таку, що знаходиться в держвласності і не підлягає приватизації.

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" зможе подати в НКРЕКП запит на сертифікацію оператора газотранспортної системи.

Кабмін також затвердив план заходів щодо виконання вимог про незалежність оператора газотранспортної системи. У числі заходів - внесення законопроекту про зміни в законодавство про газотранспортну систему до 10 жовтня і збільшення статутного капіталу "Оператора ГТСУ".

Збільшення статутного капіталу планують досягти шляхом відчуження "Укртрансгазом" власних необоротних і оборотних матеріальних активів, які використовуються в процесі здійснення діяльності з транспортування газу. Дедлайн - 1 грудня.

Крім того, Кабмін проведе інвентаризацію майна, що використовується при транспортуванні газу до 10 жовтня, і оцінить частку в статутному капіталі "Оператора газотранспортної системи України" до 1 грудня.

Також уряд розгляне до 1 листопада проект договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі "Оператор ГТСУ" в розмірі 100% статутного капіталу між "Укртрансгазом" і "Магістральними газопроводами України" на умовах розстрочки на 15 років.

Права перейдуть оператору з 1 січня 2020 року. Крім того, уряд до нового року забезпечить повну передачу майна "Оператору ДМСУ".

Нагадуємо:

Кабінет міністрів прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи України" Міністерству фінансів.

Крім того, міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що процес анбандлінгу "Нафтогазу" відновлено - Кабмін знайшов рішення, яке прийняли всі сторони процесу та підтримали європейські партнери.

Економічна правда