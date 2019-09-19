Всі розділи
Укр / Рус

Уряд оприлюднив план створення незалежного оператора ГТС

Четвер, 19 вересня 2019, 10:05

Кабінет міністрів опублікував постанову з планом відділення від "Нафтогазу" незалежного оператора української газотранспортної системи.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Кабмін визначив модель відділення ГТС від "Нафтогазу" як таку, що знаходиться в держвласності і не підлягає приватизації.

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" зможе подати в НКРЕКП запит на сертифікацію оператора газотранспортної системи.

Кабмін також затвердив план заходів щодо виконання вимог про незалежність оператора газотранспортної системи. У числі заходів - внесення законопроекту про зміни в законодавство про газотранспортну систему до 10 жовтня і збільшення статутного капіталу "Оператора ГТСУ".

Збільшення статутного капіталу планують досягти шляхом відчуження "Укртрансгазом" власних необоротних і оборотних матеріальних активів, які використовуються в процесі здійснення діяльності з транспортування газу. Дедлайн - 1 грудня.

Крім того, Кабмін проведе інвентаризацію майна, що використовується при транспортуванні газу до 10 жовтня, і оцінить частку в статутному капіталі "Оператора газотранспортної системи України" до 1 грудня.

Також уряд розгляне до 1 листопада проект договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі "Оператор ГТСУ" в розмірі 100% статутного капіталу між "Укртрансгазом" і "Магістральними газопроводами України" на умовах розстрочки на 15 років.

Права перейдуть оператору з 1 січня 2020 року. Крім того, уряд до нового року забезпечить повну передачу майна "Оператору ДМСУ".

Нагадуємо:

Кабінет міністрів прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи України" Міністерству фінансів.

Крім того, міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що процес анбандлінгу "Нафтогазу" відновлено - Кабмін знайшов рішення, яке прийняли всі сторони процесу та підтримали європейські партнери.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ГТС Міненерго Укртрансгаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін передав "Магістральні газопроводи" міністерству фінансів 18 вересня 2019, 13:50
Україна представила нову модель відокремлення оператора ГТС 10 вересня 2019, 10:15
Українська ГТС готова до опалювального сезону на 85% - "Укртрансгаз" 9 вересня 2019, 13:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!