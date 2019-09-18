Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,65 - 24,67 гривні;

Євро - 27,21 - 27,23 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,60 - 24,86 гривні. Євро купують по 27,06 гривні, продають по 27,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,70 - 24,75 гривні, євро - 27,14 - 27,28 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,76 гривні за долар.

Економічна правда