Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,65 - 24,67 гривні;
Євро - 27,21 - 27,23 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,60 - 24,86 гривні. Євро купують по 27,06 гривні, продають по 27,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,70 - 24,75 гривні, євро - 27,14 - 27,28 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.
17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,76 гривні за долар.
Економічна правда
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