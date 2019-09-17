Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,74 - 24,76 гривні;

Євро - 27,29 - 27,31 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 24,77 гривні за долар.

17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,76 - 24,80 гривні за долар.

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар.

Економічна правда