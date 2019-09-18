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Офіційний курс гривні майже не змінився

Середа, 18 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,31 гривні (на 17 вересня - 27,33 гривні).

Нагадаємо:

17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,76 - 24,80 гривні за долар.

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,76 гривні за долар.

Економічна правда

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