Офіційний курс гривні майже не змінився
Середа, 18 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,31 гривні (на 17 вересня - 27,33 гривні).
Нагадаємо:
17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,76 - 24,80 гривні за долар.
17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,76 гривні за долар.
Економічна правда
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