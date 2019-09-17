Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,76 - 24,80 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,76 - 24,78 гривні;
Євро - 27,26 - 27,29 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,62 - 24,87 гривні. Євро купують по 27,05 гривні, продають по 27,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,73 - 25,02 гривні, євро - 27,17 - 27,28 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 24,77 гривні за долар.
16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua