Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,76 - 24,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,76 - 24,78 гривні;

Євро - 27,26 - 27,29 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,62 - 24,87 гривні. Євро купують по 27,05 гривні, продають по 27,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,73 - 25,02 гривні, євро - 27,17 - 27,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 24,77 гривні за долар.

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар.

Економічна правда