Wizz Air у 2020 році збільшить кількість українських рейсів на 7%
Лоукостер Wizz Air планує у 2020 році перевезти на 7% більше пасажирів на українських рейсах.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.
"Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році. Це, приблизно, на 650 рейсів, або на 7%, більше, ніж в поточному році", - йдеться у повідомленні.
Зараз авіакомпанія пропонує перельоти з України по 55 маршрутах до 13 країн.
Нагадаємо:
Угорський лоукостер Wizz Air заявив про запуск двох нових рейсів в Україну починаючи з літа 2020 року: Будапешт-Львів і Будапешт-Харків.
Авіакомпанія Wizz Air збільшила плату за членство в програмі знижок Wizz Discount Club на суму від 10 до 20 євро залежно від обраного пакету.
Економычна правда
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