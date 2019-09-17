Wizz Air у 2020 році збільшить кількість українських рейсів на 7%

Лоукостер Wizz Air планує у 2020 році перевезти на 7% більше пасажирів на українських рейсах.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.

"Протягом літнього сезону в 2020 році авіакомпанія буде пропонувати на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році. Це, приблизно, на 650 рейсів, або на 7%, більше, ніж в поточному році", - йдеться у повідомленні.

Зараз авіакомпанія пропонує перельоти з України по 55 маршрутах до 13 країн.

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