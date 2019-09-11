Wizz Air збільшив плату за участь в програмі знижок для пасажирів

Авіакомпанія Wizz Air збільшила плату за членство в програмі знижок Wizz Discount Club на суму від 10 до 20 євро залежно від обраного пакету.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що стандартна участь, що дозволяє отримувати знижки основному пасажиру і його компаньйону, тепер коштує 39,99 євро на рік, тоді як колишня ціна становила 29,99 євро.

Групова участь на одного пасажира і до п'яти компаньйонів обійдеться в 79,99 євро на рік, а не в 59,99 євро, як було раніше.

В описі Wizz Discount Club йдеться, що на кожного пасажира-учасника програми та його компаньйонів діє знижка 10 євро на авіаквиток на тарифи від 19,99 євро і знижка на багаж 5 євро при оформленні послуги через сайт.

Також Wizz Air підняв максимальну ціну на пріоритетну посадку з 30 до 32 євро. Таким чином, тепер діапазон цін на цю послугу - в межах 5-32 євро.

Нагадаємо:

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про запуск двох нових рейсів в Україну починаючи з літа 2020 року: Будапешт-Львів і Будапешт-Харків.