Wizz Air анонсував запуск рейсів до Львова і Харкова

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про запуск двох нових рейсів в Україну починаючи з літа 2020 року: Будапешт-Львів і Будапешт-Харків.

Про це повідомляє авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook.

"Із 1 по 3 червня 2020 року (ми запускаємо - ред.) два українських рейси до Львова, центрального міста Західної України, і Харків, друге за величиною місто країни", - зазначається у повідомленні.

У Міжнародному аеропорту "Львів" прокоментували запуск нового маршруту.

"Рейси стартують з 3 червня 2020 року. Квитки вже у продажу. Вартість - від 289 гривень. Польоти відбуватимуться у середу та неділю. Виліт з Будапешту о 16.10, зі Львова - о 18.40, тривалість польоту 1 година", - зазначається у повідомленні.

І додається, що Будапешт стане вже 12-м напрямком та 8 країною, у які перевізник здійснюватиме польоти з львівського летовища.

Також у Wizz Air зазначили, що на базі в Будапешті розмістять додатковий сучасний літак Airbus A321neo. Завдяки цьому у компанії з'явиться можливість обслуговувати одразу три нових напрямки з угорської столиці (крім двох нових рейсів в Україну лоукостер починаючи з літа-2020 виконуватиме також рейси до столиці Бельгії, Брюссель.

Нагадаємо:

Раніше лоукостер Wizz Air заявив про відкриття 15 нових маршрутів із польських Варшави, Кракова та Гданська з літа 2020 року.

На початку листопада 2019 року угорська компанія Wizz Air повернеться в аеропорт "Одеса" і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Економічна правда