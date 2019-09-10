Wizz Air анонсував запуск рейсів до Львова і Харкова
Угорський лоукостер Wizz Air заявив про запуск двох нових рейсів в Україну починаючи з літа 2020 року: Будапешт-Львів і Будапешт-Харків.
Про це повідомляє авіаперевізник на своїй сторінці у Facebook.
"Із 1 по 3 червня 2020 року (ми запускаємо - ред.) два українських рейси до Львова, центрального міста Західної України, і Харків, друге за величиною місто країни", - зазначається у повідомленні.
У Міжнародному аеропорту "Львів" прокоментували запуск нового маршруту.
"Рейси стартують з 3 червня 2020 року. Квитки вже у продажу. Вартість - від 289 гривень. Польоти відбуватимуться у середу та неділю. Виліт з Будапешту о 16.10, зі Львова - о 18.40, тривалість польоту 1 година", - зазначається у повідомленні.
І додається, що Будапешт стане вже 12-м напрямком та 8 країною, у які перевізник здійснюватиме польоти з львівського летовища.
Також у Wizz Air зазначили, що на базі в Будапешті розмістять додатковий сучасний літак Airbus A321neo. Завдяки цьому у компанії з'явиться можливість обслуговувати одразу три нових напрямки з угорської столиці (крім двох нових рейсів в Україну лоукостер починаючи з літа-2020 виконуватиме також рейси до столиці Бельгії, Брюссель.
Нагадаємо:
Раніше лоукостер Wizz Air заявив про відкриття 15 нових маршрутів із польських Варшави, Кракова та Гданська з літа 2020 року.
На початку листопада 2019 року угорська компанія Wizz Air повернеться в аеропорт "Одеса" і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua