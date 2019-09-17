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В уряді розглядають можливість ще однієї посади заступника з питань АПК

Вівторок, 17 вересня 2019, 18:58

У Кабінеті міністрів розглядають можливість ще однієї посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань АПК.

Про це в коментарі ЕП заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зазначимо, що 6 вересня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.

11 вересня Кабмін призначив на посаду заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлану Панаіотіді, яка до цього була державним уповноваженим Антимонопольного комітету.

Економічна правда

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Кабмін АПК

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