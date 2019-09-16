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Міжбанк: гривня стабілізувалася біля позначки 24,8 за долар

Понеділок, 16 вересня 2019, 18:00
 

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,78 - 24,80 гривні;

Євро - 27,30 - 27,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 24,71 гривні за долар.

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда

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