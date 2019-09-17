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Гривня призупинила зміцнення

Вівторок, 17 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 24,77 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 гривні (на 16 вересня - 27,41 гривні).

Нагадаємо:

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,80 гривні за долар.

Економічна правда

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