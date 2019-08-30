Прем'єр про дороги: Завдання номер 1 — збудувати дорогу на Маріуполь

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що цього року "неймовірно важливо" збудувати дорогу на Маріуполь, попередня дата відкриття дороги - 18 жовтня.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 30 серпня.

"Цього року для нас неймовірно важливо збудувати дорогу на Маріуполь. Це завдання номер 1. Бо це українське місто, яке зараз є таким собі логістичним островом. Це не має так бути. Попередня дата 18 жовтня, ми плануємо відкрити цю дорогу", - заявив прем'єр.

За словами голови уряду, "уже місяць там триває будівництво і вдень, і вночі, бо потрібно встигнути у цьому сезоні.

"Після цього не можна взимку будувати. Далі починаються природні особливості", - додав він.

Гончарук також розповів, що на наступний рік готується стратегія по дорогах.

"Ми очікуємо, що кожен рік ми будемо збільшувати фінансування на будівництво доріг. Додаткові кошти ми плануємо взяти за рахунок наведення ладу зі сплатою акцизів.

Тобто треба прибрати тінь з ринку паливно-мастильних матеріалів. Якщо ти хочеш будувати дороги, мусиш боротись з корупцією", - зазначив прем'єр.

"У нас є 24 тисячі (кілометрів – ред.) так званих mainrouds (головних доріг – ред.). Ми маємо їх зробити за наступні 5 років. Це дуже амбітна мета. Це не означає, що їх має бути збудовано з нуля. Це означає, що вони мають бути приведені у хороший і задовільний стан", - підкреслив Гончарук.

Минулий уряд запланував на наступний рік 75 мільярдів на дороги. На питання, чи планує новий уряд більше, прем'єр відповів: "Звичайно".

"Але ще раз, це кошти, які надходять від того, як люди купують паливо. Тобто логіка яка: ти купуєш літр бензину, а там у вартості по суті сидить податок на дороги. По факту у нас в Україні дороги платні, але ти платиш не за якусь конкретну дорогу, а за всі. З цієї точки зору, якщо ти їдеш автомобілем з Києва на Одесу, то дорога є платною, тому що ти все таки за неї заплатив. Протсто заплатив, коли купував бензин.

Тому ці кошти надійдуть у дорожній фонд. І ми очікуємо, що отримаємо додаткові кошти, коли наведемо порядок на ринку паливно-мастильних матеріалів. Ви ж знаєте, що у нас маса "сірих" заправок, яких ти не бачиш, в бюджет нічого не отримуєш", - пояснив він.

"Зараз ми думаємо над оновленням менеджменту і власне вже є новий міністр Влад Криклій. Він досить сучасний молодий, амбітний хлопець. І одним з головних завдань є оновлення і підсилення цієї вертикалі, яка відповідає за дороги.

Нам потрібно набрати туди дуже сильну команду менеджерів, які за наступний рік зроблять, я хотів би щоб вдвічі більше. Але про реальні цифри ми поговоримо через місяць, коли буде програма", - зазначив Гончарук.

"Дороги потрібно будувати і це один з пріоритетів, які поставив президент і для нас це дуже-дуже важливо", - запевнив він.

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Економічна правда