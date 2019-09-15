Проект бюджету-2020: дефіцит бюджету вниз, видатки на дороги вгору

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розкрив подробиці проекту державного бюджету на 2020 рік.

Про це він сказав під час брифінгу в неділю.

Він наголосив, що в неділю в парламент подається перший проект закону про бюджет, щоб депутати могло на нього подивитися. "Протягом двох тижнів ми маємо подати програму діяльності уряду. Після цього ця програма буде врахована між першим і другим читанням (голосування за бюджет – ЕП.)", - повідомив Гончарук.

"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори", - відзначив він. За його словами, документ повинен бути доопрацьований до 2 листопада.

"В цьому проекті бюджету ви вже побачите зменшення дефіциту, ви побачите, що і цей уряд, і команда президента має намір зменшувати борг, який держава на сьогодні має. Ми прагнемо на певному етапі вийти в бездефіцитний бюджет, коли наша видатки дорівнюватимуть нашим доходам", - сказав він.

"Це середньострокова мета. Ми, на жаль, не можемо цього досягти за рік або навіть за два, але ми це тримаємо в умі. Дефіцит бюджету в новому бюджеті буде ще меншим, ніж в минулому", - заявив прем’єр.

"Друга складова – обсяг доходів, тобто обсяг грошей, які держава збирає фактично з суспільства, з економіки і перерозподіляє відносно ВВП – також буде зменшуватися. Це означає, що ми прагнемо, щоб держави в економіці ставало менше", - повідомив голова уряду.

Також, за його словами, буде збільшено видатки на дороги.

"Ми усвідомлюємо, що цих грошей, буде недостатньо для того, щоб вирішити всі амбітні завдання, які перед нами стоять. Ми окремо під час представлення програми дій уряду в парламенті поділимося своїми думками щодо фінансування будівництва доріг", - додав Гончарук.

"Також ми змінили підхід в державній підтримці агросектору. Замість дотування великих підприємств ми сфокусуємося на тому, щоб у разі ухвалення земельної реформи компенсувати відсоткову ставку для фермерів (малих підприємств)", - заявив він.

Економічна правда