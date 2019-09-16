Всі розділи
Укр / Рус

НБУ прогнозує підписання нової програми співпраці Україна-МВФ до кінця року

Понеділок, 16 вересня 2019, 13:23

У Національному банку прогнозують підписання нової програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду до кінця року.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно чекаємо, що до кінця року програма буде підписана", - сказала Рожкова.

Відповідаючи на питання про параметри програми, вона додала, що програма може бути трирічною.

"Відносно обсягів програми, то тут важливо розуміти, скільки нам потрібно, а це ми зможемо більш чітко сказати, коли попрацюємо з проектом державного бюджету", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо:

Раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляв, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову позику в розмірі близько 5 млрд доларів.

Напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Місія МВФ прибула в Україну, і що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Раніше він вказував, що планується провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нацбанк МВФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк дозволив продавати ОВДП на міжнародних торговельних платформах 11 вересня 2019, 17:34
Нацбанк не зобов'язуватиме банки переходити на режим платежів 23/7 10 вересня 2019, 15:57
У НБУ допускають відтермінування повного переходу на використання IBAN 10 вересня 2019, 14:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!