НБУ прогнозує підписання нової програми співпраці Україна-МВФ до кінця року

У Національному банку прогнозують підписання нової програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду до кінця року.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно чекаємо, що до кінця року програма буде підписана", - сказала Рожкова.

Відповідаючи на питання про параметри програми, вона додала, що програма може бути трирічною.

"Відносно обсягів програми, то тут важливо розуміти, скільки нам потрібно, а це ми зможемо більш чітко сказати, коли попрацюємо з проектом державного бюджету", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо:

Раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляв, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову позику в розмірі близько 5 млрд доларів.

Напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Місія МВФ прибула в Україну, і що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Раніше він вказував, що планується провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.