Гончарук: Місія МВФ прибула до України

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України, метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації ради директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Я ще раз повторюю: говорити про результати переговорів ще рано. Наступного тижня ми вийдемо зі спеціальною комунікацією. Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори", - сказав прем'єр.

За його словами, під час переговорів Україна намагатиметься укласти з МВФ нову угоду. Метою переговорів, які триватимуть до 24 вересня, є укладання staff agreement - попередньої угоди з ключовими параметрами майбутньої програми з фондом.