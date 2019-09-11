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Гончарук: Місія МВФ прибула до України

Середа, 11 вересня 2019, 15:45

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України, метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації ради директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. 

"Я ще раз повторюю: говорити про результати переговорів ще рано. Наступного тижня ми вийдемо зі спеціальною комунікацією. Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори", - сказав прем'єр.

За його словами, під час переговорів Україна намагатиметься укласти з МВФ нову угоду. Метою переговорів, які триватимуть до 24 вересня, є укладання staff agreement - попередньої угоди з ключовими параметрами майбутньої програми з фондом.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що візит місії Міжнародного валютного фонду очікується з 10 до 24 вересня поточного року.

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.

Економічна правда

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