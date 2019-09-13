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У Приватбанку стався масштабний збій

П'ятниця, 13 вересня 2019, 20:14

Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій, також виникли проблеми в роботі терміналів Приватбанку в супермаркетах та рітейл-мережах.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на прес-службу банку.

У фінустанові зазначили, що виник технічний збій, але наразі його вже усунули.

"Проблеми з оплатою у терміналах ще можуть виникати у зв’язку з тим, що під час збою накопичилась черга із запитів. Станом на 20:00 у банку обіцяють, що за півгодини-годину термінали та "Приват24" працюватимуть без збоїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

12 вересня Приватбанк презентував додаток Privat24 із оновленим дизайном.

Також Приватбанк запустив технологію оплати товарів обличчям.

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Приватбанк

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