У Приватбанку стався масштабний збій
Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій, також виникли проблеми в роботі терміналів Приватбанку в супермаркетах та рітейл-мережах.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на прес-службу банку.
У фінустанові зазначили, що виник технічний збій, але наразі його вже усунули.
"Проблеми з оплатою у терміналах ще можуть виникати у зв’язку з тим, що під час збою накопичилась черга із запитів. Станом на 20:00 у банку обіцяють, що за півгодини-годину термінали та "Приват24" працюватимуть без збоїв", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
12 вересня Приватбанк презентував додаток Privat24 із оновленим дизайном.
Також Приватбанк запустив технологію оплати товарів обличчям.
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